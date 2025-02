Für die Füchse Berlin ist in der Champions League die direkte Qualifikation zum Viertelfinale weiter möglich. Für einen Berliner ging beim Heimsieg gegen Fredericia ein Traum in Erfüllung

Berlin - Der Traum der Handballer der Füchse Berlin von der direkten Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League lebt weiter. „Solange wir die Chance darauf haben, werden wir es versuchen und es ist realistisch“, sagte der dänische Weltmeister Lasse Andersson nach dem 36:29-Heimsieg am Donnerstagabend gegen Fredericia Handbold aus Dänemark.

Noch drei Spiele sind in Gruppe A zu absolvieren, die Füchse liegen auf Platz drei. Nur die beiden Erstplatzierten ziehen direkt in das Viertelfinale ein, ansonsten ginge es in ein Playoff. „Wir probieren unseren Job zu machen und dann schauen wir, ob es gereicht hat oder nicht“, sagte Andersson. Der zweite Sieg im zweiten Spiel nach der WM-Pause gibt in jedem Fall mehr Sicherheit.

Besonderer Abend für Prantner

Auch für Neuzugang Leo Prantner – für den es ein besonderer Abend war. Der italienische Rechtsaußen hatte bis Januar in Balingen noch in der zweiten Liga gespielt, am Donnerstag stand der 23-Jährige in der Champions League in der Startformation. „Es war immer ein großer Traum für mich und der wurde jetzt wahr. Es war ein Vergnügen“, sagte der Südtiroler.

Und er überzeugte auch gleich als Siebenmeterschütze, machte insgesamt sechs Tore. Nach starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft hatten ihn die Füchse im Januar verpflichtet. „Es ist schon alles sehr, sehr schnell gegangen. Das habe ich selber so nicht erwartet“, sagte Prantner.

Schon am Sonntag wird er wieder gefordert sein. Dann treten die Füchse in der Bundesliga beim TBV Lemgo Lippe an (16.30 Uhr/Dyn). „Improvisation ist gerade angesagt“, sagte Trainer Jaron Siewert. Ob die verletzten Kreisläufer Max Darj und Lukas Herburger dann wieder fit sind? „Es wird ganz, ganz eng für Sonntag“, sagte Siewert.