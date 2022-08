Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin absolviert in der Saison-Vorbereitung ein Testspiel gegen den dänischen Topclub Skjern. Die Partie findet am kommenden Freitag (12. August, 14.00 Uhr) in der Lilli-Henoch-Sporthalle in Berlin-Hohenschönhausen statt, wie die Füchse am Freitag mitteilten. Es ist der Mitteilung zufolge der einzige Auftritt bis zum Saisonstart im heimischen Fuchsbau.