Füchse Berlin siegen im Testspiel in Coburg

Nils Lichtlein war beim Test in Coburg bester Schütze der Füchse

Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin bleiben in der Saisonvorbereitung weiter siegreich. Die Berliner gewannen am Freitagabend beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg mit 37:32 (22:14). Bester Berliner Werfer war Nils Lichtlein mit zehn Toren. Ohne die drei Olympia-Fahrer Mathias Gidsel, Lasse Andersson (beide Dänemark) und Max Darj (Schweden), sowie das verletzte Duo Paul Drux und Max Beneke kamen in der Partie gleich vier Akteure aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Am Samstag folgt noch ein weiteres Testspiel im Allgäu beim Württembergligisten MTG Wangen (14.00 Uhr). Ab Donnerstag erwarten die Füchse bei einem Turnier beim Kooperationspartner Potsdam die ersten ernsthaften Testspielgegner. Dann geht es gegen Erstligaaufsteiger 1. VfL Potsdam und den dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg.

Der Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt bestreitet am 31. August im Supercup gegen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg sein erstes Pflichtspiel. Die erste Bundesligapartie steigt am 7. September beim ThSV Eisenach.