Berlin (dpa) – - Die Handballer Füchse Berlin müssen um den Einzug in das Final Four der European League bangen. Im Viertelfinal-Hinspiel unterlagen die Berliner nach einer ganz schwachen Abwehrleistung beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen 33:37 (18:19). Für die Füchse war es die erste Pleite in diesem Wettbewerb in diesem Jahr. Das Rückspiel findet nächsten Dienstag in der Max-Schmeling-Halle statt. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit sieben und Milos Vujovic mit sechs Toren.

Die Hauptstädter, bei denen Topstar Mathias Gidsel wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlte, starteten schwach in die Partie und zeigten vor allem im Griff einige sehr harmlose Abschlüsse. So lagen sie schnell 2:4 zurück. Bei Schaffhausen war in der Anfangsphase der aus der Füchse-Jugend stammende Torben Matzken der Dreh- und Angelpunkt. Der 23-Jährige wirkte aber übermotiviert und handelte sich schnell zwei Zeitstrafen hintereinander ein.

Da aber auch die Schweizer viele Fehler machten, drehten die Füchse die Partie und konnten sich nach rund 14 Minuten auf 10:7 absetzen. Doch die Defensive bot den Gastgebern immer wieder Lücken an. Viel zu leicht kamen sie nun zu Toren. Nach 23 Minuten hatte Trainer Jaron Siewert genug und nahm die Auszeit. „Was machen wir da in der Abwehr“, fragte er lautstark. Bis zur Pause änderte sich allerdings kaum etwas.

Denn die Schweizer trafen auch nach dem Wechsel munter weiter und konnten sich erstmalig auf drei Tore absetzen (23:20). Mitte der zweiten Hälfte Bäumten sich die Füchse auf und glichen wieder aus (28:28). Doch das Momentum blieb ungenutzt, denn scheiterten sie immer wieder an Kadetten-Keeper Kristian Pilipovic scheiterten. Hinzu kamen noch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. So wuchs der Rückstand zeitweise auf fünf Tore an.