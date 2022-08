Fuchs auf Balkon: Polizei vertreibt ihn

Ein junger Fuchs sitzt auf einem Dach in Charlottenburg.

Berlin - Ein Fuchs auf einem Balkon hat in Berlin-Charlottenburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Bewohner einer Dachgeschosswohnung in der Danckelmannstraße entdeckten das Tier am Samstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Fuchs sei dann auf das Dach geflüchtet.

Alarmierte Polizisten drängten ihn zurück auf den Balkon. „Er ist dann durch die Wohnung und das Treppenhaus unversehrt auf die Straße gelaufen“, sagte eine Polizeisprecherin. Wie das Tier auf das Dach gekommen war und was es dort suchte, war zunächst unklar. Der Fuchs sei scheu gewesen und habe niemanden angegriffen, hieß es weiter.