Dresden - Sonnenschein und Temperaturen teils über 20 Grad haben die Menschen in Sachsen am Ostersonntag ins Freie gelockt. Vielerorts versteckten Familien Osternester in Gärten oder Wald, Wanderer zogen durch die Felswelt der Sächsischen Schweiz, entlang der Elbe und in Städten waren Freisitze von Cafés und Biergärten bevölkert, Spaziergänger durchstreiften Parks und die ersten Weingüter am Hang zwischen Diesbar und Pillnitz schenkten auf Terrassen mit Weitblick aus.

Vor allem in Ostsachsen erreichten die Werte 21 Grad und 22 Grad. „Im Westen ist es nicht mehr ganz so warm“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Nachmittag. In Leipzig seien nur noch maximal 18 Grad gemessen worden. Wie erwartet gebe es vielerorts dichte Schleierbewölkung, die die Sonne bremse.

Für Ostermontag wird nach Angaben des Meteorologen ähnliches Wetter erwartet. Mit dem bis Nachmittag flächendeckenden Wind von Südwest ziehe der mit der warmen Luft in den Freistaat gekommene Saharastaub ab. „Da sind auch starke bis stürmische Böen möglich.“ Auch der Dienstag dann sei windig, bleibe bis auf höchstens örtlich ein paar Tropfen wohl trocken - die Temperaturen aber erreichten nur noch maximal 14 bis 16 Grad.