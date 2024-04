„Biergarten offen!“ steht am Einlaß des Praters, einem Biergarten in Mitte.

Berlin - Die frühsommerlichen Temperaturen am Wochenende erfreuen auch die Berliner Gastronomie. Gutes Wetter mache gute Laune, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Berlin (Dehoga), Gerrit Buchhorn. Viele Gastronomen freuen sich, dass die Außengastronomie wieder losgeht, auch weil sie dann mehr Gäste bewirtschaften können.

Einige Bootsverleihe haben schon die Tret- und Ruderboote zu Wasser gelassen. Der Bootsverleih Rent-A-Boat im Treptower Park öffnet an diesem Freitag, der Kajakverleih Ahoi-Ostkreuz in der Rummelsburger Bucht am Samstag. Baden können die Berlinerinnen und Berliner an diesem Wochenende bisher nur in den Seen - die Freibäder öffnen traditionell ab Ende April, wie die Bäderbetriebe mitteilten.

Am Samstag und Sonntag soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in Berlin ungewöhnlich warm und recht freundlich werden: Bis zu 24 Grad werden am Samstag in Berlin erwartet, am Sonntag sogar bis zu 26 Grad.