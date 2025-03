Das Gesicht bei einem Spaziergang in die Sonne halten - das wird auch heute wieder möglich sein für Menschen in Berlin und Brandenburg. Mit welchen Temperaturen ist zu rechnen?

Berlin und Potsdam - Viel Sonnenschein erwartet die Menschen heute in Berlin und Brandenburg. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad bleibt es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes nach den Tag über trocken - im Norden der Region könnte es zudem etwas windiger werden. Auch in der Nacht auf Donnerstag sei nicht mit Regen zu rechnen, die Temperaturen sinken auf bis zu minus sieben Grad. Etwas Frost werde in der Nacht erwartet.

Das sonnige Wetter halte auch am Donnerstag an - ebenfalls bei bis zu 17 Grad und ohne Regenwolke am Himmel. In der Nacht verhalten sich die Temperaturen ähnlich wie in der Nacht zuvor. Den Angaben nach werden sie auf bis zu minus fünf Grad fallen.