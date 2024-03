Frühlingswetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf viel Sonnenschein und milde Temperaturen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag freuen. Gebietsweise frostig wird es in den frühen Morgenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf sind dann Temperaturen bis zu 16 Grad möglich. Dazu wird es sonnig und es weht ein schwacher Wind aus Osten.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es schwach windig und die Temperaturen sinken bis auf ein Grad.