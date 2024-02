Ungewöhnlich mild sind die Temperaturen in Berlin und Brandenburg. Am Wochenende zeigt sich zwischen Wolken und Regen die Sonne. Nachts kann es noch frisch und neblig werden.

Berlin/Potsdam - Frühlingshaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Ende der Arbeitswoche. Die Temperaturen klettern am Freitag auf sehr milde 14 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Nach einigen heiteren Abschnitten über den Tag verdichten sich die Wolken am Nachmittag. Von West nach Ost kommt gebietsweise Regen auf. Am Abend bleibt es lediglich in der Südosthälfte noch trocken.

Nachts regnet es zunächst vielerorts. Die Temperaturen gehen zurück auf 10 bis 8 Grad. Im Verlauf zieht der Regen südostwärts ab, sodass gegen Samstagmorgen nur noch in der Niederlausitz einige Tropfen fallen.

Das Wochenende beginnt stark bewölkt und überwiegend trocken. Ab Samstagnachmittag wird es zunehmend heiter. Auf 9 bis 12 Grad steigen die Temperaturen. Es weht mäßig, vorübergehend mit einigen Böen, die am Nachmittag abschwächen

In der Nacht zum Sonntag wird es kalt und bedeckt. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt zwischen 3 und -1 Grad. Lokal gibt es leichten Frost. Gebietsweise bildet sich Dunst, Nebel oder Hochnebel.

Das Wetter am Sonntag ist zunächst neblig-trüb oder bedeckt. Im Tagesverlauf zeigt sich zwischen vielen Wolken über längere Zeit die Sonne. Gegen Abend verdichten sich die Wolken. Die Werte steigen auf 8 bis 12 Grad.