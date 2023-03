Magdeburg - Der Freitag beschert den Menschen in Sachsen-Anhalt frühlingshaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, stehen am Morgen lockere Wolken am Himmel, es bleibt aber trocken. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 16 bis 19 Grad, im Harz auf 10 bis 15 Grad. Abends können dichtere Wolken aufziehen, regnen soll es aber nicht. Auf dem Brocken wehen Sturmböen und am Nordrand des Harzes weht örtlich starker böiger Wind.

In der Nacht zu Samstag stehen Wolken am Himmel, zwischen Altmark und Harz fällt örtlich Regen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 5 Grad, auf dem Brocken bleibt es stürmisch. Der Samstag ist wolkig, örtlich regnet es ein wenig. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 18 Grad, im Harz 10 bis 15 Grad.