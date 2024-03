Berlin/Potsdam - Der Frühling zeigt sich am Dienstag mit Sonne und angenehmen Temperaturen in Berlin und Brandenburg. Nach rasch abziehendem Dunst und Nebel am Morgen verläuft der Tag überwiegend heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Auf milde 13 bis 16 Grad klettern die Temperaturen. In Berlin liegen die Höchstwerte um 15 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht und frischt teils mit Böen auf.

Nachts kühlt es deutlich ab. Bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad ist örtlich in Bodennähe mit leichtem Frost zu rechnen. Es bleibt trocken und weht nur noch schwach.

Frühlingshaft wird das Wetter auch am Mittwoch. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad, in Berlin auf etwa 19 Grad. Die meiste Zeit über ist es heiter und trocken. Am Abend nehmen die Wolken im Westen Brandenburgs zu.

Wolkig bis stark bewölkt ist es in der Nacht zum Donnerstag. Vor allem im Süden und Westen Brandenburgs fällt gebietsweise Regen. Die Werte fallen auf 8 bis 5 Grad.

Der Gründonnerstag verläuft wechselhaft. Bei vielen Wolken fällt vorübergehend etwas Regen. Der Wind weht mäßig, teils mit Böen. Es erwärmt sich auf 12 bis 15 Grad.