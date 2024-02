Frühlingshafte Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Schneeglöckchen stehen im Regen auf einer Wiese in Frankfurt (Oder).

Berlin/Potsdam - Frühlingshafte Temperaturen und ein wolkenverhangener Himmel erwarten die Menschen am Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Auf sehr milde 12 bis 14 Grad klettern die Werte, wie der Deutsche Wetterdienst voraussagte. Nach einem teils neblig-trüben und regnerischen Morgen bleibt es den weiteren Tag über meist bedeckt. Regional fällt Regen, besonders in Südbrandenburg gibt es aber auch längere trockene Abschnitte.

Nachts ist es wechselnd, teils stark bewölkt. Vorrangig im Norden Brandenburgs regnet es leicht. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 6 bis 9 Grad.

Ungewöhnlich mild wird das Wetter auch am Freitag. Es erwärmt sich auf 14 bis 17 Grad. Nach wechselhafter Wolkendecke heitert es zwischendurch auf. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung. Vor allem am Nachmittag und am Abend fällt von West nach Ost gebietsweise Regen. Der Wind weht schwach, teils mäßig.

In der Nacht zum Samstag ist es stark bewölkt und regional regnet es leicht. Die Werte gehen auf 10 bis 7 Grad zurück. Es weht schwach bis mäßig.

Das Wochenende beginnt mit vielen Wolken und örtlich mit etwas Regen. Ab dem Samstagnachmittag lockert es zunehmend auf und bleibt meist trocken. Auf Höchstwerte von 9 bis 12 Grad steigen die Temperaturen. Ein mäßiger Wind mit vorübergehenden Böen lässt zum Abend nach.