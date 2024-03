Forsythien, auch Goldglöckchen genannt, blühen in einem Vorgarten.

Erfurt/Leipzig - Mit frühlingshaft milden Temperaturen und wechselhaft startet die Woche in Sachsen-Anhalt. Nachdem sich der morgendliche Nebel aufgelöst hat, wird es am Montag bei bis zu 12 bis 14 Grad zumeist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Harz werden neun bis zwölf Grad erwartet. In der Nacht wird die Bewölkung dichter und es regnet hin und wieder.

Bei sieben bis neun Grad regnet es am Dienstag zeitweise. Auch Mittwoch wird wolkig und meist grau, doch es bleibt der Prognose zufolge bei bis zu acht bis zehn Grad meist trocken.