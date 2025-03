In Sachsen wird es in der nächsten Woche sonnig. Doch ganz verabschiedet hat sich der Winter noch nicht.

Leipzig - In den kommenden Tagen sorgt Hochdruckeinfluss für viel Sonnenschein und steigende Temperaturen in Sachsen. Allerdings bleibe es nachts weiterhin winterlich frisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit.

Am Sonntag startet das Wetter zunächst noch verhalten: In den Morgenstunden kann es neblig-trüb sein, vielerorts halten sich dichte Wolken. Im Tagesverlauf lockert es jedoch auf, und vereinzelt zeigt sich bereits die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen dann etwa 7 Grad.

Am Freitag werden bis zu 16 Grad erwartet

Deutlich wärmer wird es zum Wochenbeginn: Am Montag steigt das Thermometer bereits auf zweistellige Werte mit rund 10 Grad. In den darauffolgenden Tagen setzt sich der Temperaturanstieg fort. Den bisherigen Prognosen zufolge sind am Donnerstag und Freitag Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad zu erwarten – im Leipziger Raum voraussichtlich um die 16 Grad, in der Region Chemnitz etwas kühler mit etwa 14 Grad.

In den Nächten gibt es noch Frost

Trotz der milden Tage bleibt es nachts noch winterlich frisch. Bis Dienstag muss vielerorts mit leichtem Nachtfrost gerechnet werden, mit Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 3 Grad. Ab der Wochenmitte könnten die Nächte dann zunehmend frostfrei bleiben.

Nach aktueller Einschätzung des DWD bleibt das freundliche und milde Wetter mindestens über die kommende Woche hinweg erhalten.