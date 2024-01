Die Sonne geht am Morgen hinter der historischen Gleishalle am Hauptbahnhof auf.

Hannover - Nach tagelangen Streiks können Bahnreisende in Niedersachsen ab Montag wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen - müssen aber noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Zum Wochenstart seien trotz des vorzeitigen Endes des Lokführerstreiks voraussichtlich noch Einschränkungen zu erwarten, teilte die Deutsche Bahn mit. Obwohl die Züge am Montag wieder überwiegend nach dem regulären Fahrplan fahren sollen, sollten Fahrgäste rechtzeitig online ihre Verbindungen überprüfen.

Der Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn sollte in der Nacht zum Montag um 2.00 Uhr enden, im Güterverkehr bereits am Sonntag ab 18.00 Uhr. Ursprünglich sollte der Streik erst am Montagabend zu Ende gehen. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatten sich aber überraschend auf ein früheres Ende geeinigt. Die Verhandlungen über neue Tarifverträge sollen in der neuen Woche weitergehen.