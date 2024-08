Eine leerstehende Disco in Eisenach gerät in Vollbrand. Das Feuer lässt zunächst einige Fragen offen.

Eisenach - Eine ehemalige Großraumdisco in Eisenach (Wartburgkreis) ist in Brand geraten und nun einsturzgefährdet. Das Feuer sei aus zunächst unklarer Ursache in dem seit Jahren leerstehenden Gebäude ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es in Vollbrand gestanden, die Nachlöscharbeiten würden noch bis Sonntag andauern, hieß es.

Die Feuerwehr verhinderte demnach das Übergreifen des Brands auf die angrenzenden Gebäudeteile der Alten Ziegelei. Alle Zufahrtsstraßen seien für vier Stunden gesperrt worden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.