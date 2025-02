Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg sinken am Montagmorgen auf bis zu minus drei Grad. Es bleibt winterlich.

Berlin/Potsdam - Auch zum Wochenbeginn bleibt es in Berlin und Brandenburg winterlich kühl. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen am Montagmorgen um den Gefrierpunkt, in manchen Regionen bei bis zu minus drei Grad. Wer wegen des Streiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) auf das Fahrrad umsteigen will, muss sich auf eisige Temperaturen einstellen.

Tagsüber zeigt sich der Himmel zunächst oft bewölkt, am Nachmittag lockert es von Osten her auf. Es bleibt trocken, bei Höchstwerten zwischen zwei und fünf Grad und schwachem bis mäßigem Wind.

In der Nacht zum Dienstag wird es noch kälter: Die Temperaturen sinken verbreitet auf minus drei bis minus sechs Grad. Der Dienstag startet sonnig und frostig, am Nachmittag ziehen von Westen her Wolken auf.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD meist stark bewölkt, an manchen Orten kann es sogar etwas schneien. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad, örtlich bleibt es den ganzen Tag frostig.