Ein Laubbaum steht zwischen schneebedeckten Feldern am Ortsrand des Dorfes Königshain in der Lausitz.

Dresden - Zum ersten Adventswochenende erwartet die Menschen in Sachsen Frost und vereinzelt Neuschnee. Am Samstag kann es durch überfrierende Nässe und leichten Schneefall glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis in die Vormittagsstunden herrschen eisige Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad. Im Lauf des Tages werden höchstens minus ein Grad erreicht. Bis zum Abend können von Vogtland bis Oberlausitz bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen. Durch auffrischenden Wind sind in den Kammlagen des Erzgebirges Schneeverwehungen möglich. Auch nachts kann es im Freistaat gelegentlich schneien. Bis auf minus neun Grad sinken die Temperaturen.

Der Adventssonntag startet mit Wolken und Schnee. Ab Mittags sind Auflockerungen möglich. Höchstens null Grad werden es am Sonntag. In der Nacht zum Montag kühlt es weiter bis auf minus neun Grad ab, dabei weht ein leichter Wind.