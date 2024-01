Hannover - Ein Hochdruckgebiet im Norden Europas sorgt für frostige Temperaturen in Niedersachsen und Bremen. Am Sonntag werden Werte zwischen null und minus vier Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Harz wird es sogar noch etwas kälter. Örtlich kann auch etwas Neuschnee fallen. Für eine Schlittenfahrt wird es aber in den wenigsten Regionen reichen. Im Bereich des Brockens meldete der DWD eine Schneehöhe von nur etwa zwei Zentimetern, in Hannover und in Cuxhaven von drei Zentimetern. Nachts werden Werte um minus fünf Grad erreicht und es zieht sich weiter zu.

Die neue Woche startet mit frostigen Temperaturen und einem Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt flächendeckend trocken. Auf den Inseln werden Temperaturen von bis zu null Grad erreicht. Im Rest von Niedersachsen und Bremen liegen die Werte zwischen minus einem und minus vier Grad. Nachts kühlt es sich im Osten auf bis zu minus elf Grad ab.

Am Dienstag bleibt es im Norden bewölkt, sonst meist sonnig bei Temperaturen zwischen null und minus fünf Grad. Im Nordharz kann es auch kälter werden. Nachts klart es überall auf, bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus zwölf Grad.