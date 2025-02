Werte in den Nächten von bis zu minus sieben Grad sowie Glättegefahr auf den Straßen bestimmen die Straßenverhältnisse in den nächsten Tagen. Bisher ist ein Verkehrschaos laut Polizei ausgeblieben.

Frostige Nächte und glatte Straßen in Sachsen-Anhalt

In den nächsten Tagen ist Vorsicht auf den Straßen Sachsen-Anhalts geboten. (Archivbild)

Magdeburg - Zur Mitte der Woche begleitet die Menschen in Sachsen-Anhalt weiterhin nächtlicher Frost und Glättegefahr. Besonders im Harz kann es dabei zu glatten Straßen durch gefrierenden Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bevor die Temperaturen auf drei bis sieben Grad steigen, müsse in den frühen Morgenstunden mit Werten von bis zu minus sieben Grad gerechnet werden. Über den Tag hinweg könne es vereinzelt zu Regen kommen, welcher in höheren Lagen überfrieren kann.

Aus der Nacht waren den Leitstellen der Polizei keine größeren Unfälle durch die frostigen Temperaturen bekannt. Dennoch sei in den nächsten Tagen Vorsicht auf den Straßen Sachsen-Anhalts geboten, da es besonders am Morgen und in der Nacht glatt werden könne, wie der DWD erklärte. Vereinzelter Regen oder Schneegriesel verstärken die Glättegefahr.