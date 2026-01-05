Bis zu -15 Grad Frostige Nächte auf dem Fichtelberg erwartet
Der Winter hält das Erzgebirge fest in seinem eisigen Griff. Mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius am Fichtelberg bleiben auch die kommenden Nächte bitterkalt.
05.01.2026, 13:34
Leipzig - Eisige Nächte mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad Celsius: Im Erzgebirge rechnen Meteorologen an den kommenden Tagen mit anhaltend strengem Frost. Am Tag steige die Temperatur auf dem Fichtelberg auf maximal minus 5 Grad Celsius, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die klirrende Kälte bleibe bis zum Ende der Woche erhalten. Rund 30 Zentimeter Schnee liegen in der weißen Winterlandschaft.