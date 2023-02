Bremerhaven - Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta berichtet am Donnerstag (11.00 Uhr) über das Geschäft im vergangenen Jahr. Im Geschäftsjahr 2021 war der Überschuss um 14,2 Prozent auf 28,6 Millionen Euro gestiegen. Frosta hatte während der Corona-Pandemie davon profitiert, dass viele Konsumenten wegen geschlossener Restaurants verstärkt im Supermarkt in die Tiefkühltruhe gegriffen hatten. Später war auch das Geschäft mit Kantinen und Gastronomiebetrieben wieder angezogen.

Das Unternehmen stellt Tiefkühlprodukte sowohl unter der Eigenmarke Frosta als auch für Eigenmarken der großen Handelsketten her. Die Produktpalette umfasst Fisch, Gemüse oder Fertiggerichte, die inzwischen auch in veganen Varianten angeboten werden. Frosta produziert in drei Werken in Deutschland und einem in Polen. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1800 Menschen.