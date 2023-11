Frost und Glätte in der Nacht in Thüringen: tagsüber wolkig

Erfurt - Wolken bestimmen die Wetterlage in Thüringen am Mittwoch. Dabei bleibt es überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland zwischen minus 2 und 0 Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke, Regen wird weiterhin nicht erwartet. Vor allem im Bergland tritt Frost und Glätte auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und 1 Grad, im Bergland bis minus 5 Grad.

Am Donnerstag ziehen besonders im Thüringer Wald Wolken auf. Südlich davon wird es neblig trüb, gelegentlich tritt leichter Sprühregen auf. Starke bis stürmische Böen können laut Vorhersage eintreten - bei Temperaturen um 8, im Bergland zwischen 1 und 7 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen durch. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 8, im Bergland auf 1 Grad ab.