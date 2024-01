Berlin/Potsdam - Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg weiter auf frostige Temperaturen und Glättegefahr einstellen. Dazu kommen teilweise bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Bis in den Vormittag hinein herrschen Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf maximal ein Grad an.

Zunächst ist der Himmel bewölkt, er kann zeitweise sogar aufheitern. Es ist trocken, dazu weht ein schwacher Wind. Ab dem späten Nachmittag beginnt es zu schneien. Bis zum Donnerstagnachmittag sind 5 bis 10, in der Niederlausitz bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

In der Nacht zum Donnerstag schneit es vor allem im Süden Brandenburgs weiter. Dabei besteht weiterhin Glättegefahr und die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad.