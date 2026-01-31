Vechta - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Auto auf einer Kreuzung in Vechta sind 13 Menschen verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei ein mit elf Menschen besetzter Transporter auf einer Linksabbiegerspur bei Rot in die Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Dort prallte er demnach frontal gegen ein ankommendes Auto in dem zwei Menschen saßen. Alle Beteiligten wurden am Freitagnachmittag mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.