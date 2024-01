Neukirchen - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neukirchen (Landkreis Zwickau) sind eine Frau und ihre beiden Kinder schwer verletzt worden. Am Samstagvormittag sei dort ein Lastwagen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen das Auto der Frau geprallt, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Den Angaben zufolge kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Ermittlungen laufen.