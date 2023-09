Geestland - Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Bremerhaven ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 55-Jährige stieß am Mittwoch mit ihrem Auto mit dem Transporter eines 54-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Der Transporterfahrer geriet nach ersten Erkenntnissen der Polizei wegen eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr.

Der Unfall ereignete sich demnach auf einer Landstraße in Geestland im Landkreis Cuxhaven. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige sei übermüdet gewesen, sein Führerschein sichergestellt worden, hieß es. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 60 000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und aufwendiger Spurensuche war die Straße stundenlang gesperrt.