Leipzig - Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Bundesliga-Partien ist RB Leipzig daheim gegen den 1. FC Heidenheim gefordert. Zumal der Gegner an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Liga bislang alle drei Spiele gegen RB verloren hat. Die Leipziger setzen auf den Frischeeffekt. Nach langer Trainingswoche ohne internationale Belastungen zählt für die Sachsen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation nur ein Sieg. „Natürlich sind wir am Sonntag Favorit, natürlich sind wir frischer als der Gegner, weil wir eine normale Trainingswoche hatte. Wir kennen das ja selber“, sagte RB-Cheftrainer Marco Rose, der wieder auf Abwehrchef Willi Orban (Rotsperre) setzen kann, aber auf Yussuf Poulsen (muskuläre Probleme) verzichten muss.

Trotzdem warnt der Trainer vor dem Tabellen-16., der zuletzt fünf Ligaspiele hintereinander verloren hat und seit sechs Spielen sieglos ist. „Weil Heidenheim ein paar Dinge auszeichnen: Eine Mannschaft, die nie aufgibt, egal, wie es steht. Sie kommen relativ häufig zurück und belohnen sich hier und da“, meinte Rose über das Team von Frank Schmidt, dass nach dem unglücklichen Aus nach Verlängerung in der Conference League gegen den FC Kopenhagen nicht gerade selbstbewusst anreist.