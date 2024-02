Von diesem Freitag an sind sie als Polizeimeister oder -kommissare im Dienst. Am Donnerstag haben über 100 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule der Polizei ihre Zeugnisse erhalten.

Frisch ernannte Polizistinnen und Polizisten werfen ihre Uniformmützen in die Luft.

Aschersleben - 109 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule der Polizei in Sachsen-Anhalt haben am Donnerstag ihre Zeugnisse erhalten. Insgesamt hätten 33 Frauen und 76 Männer ihren Vorbereitungsdienst in Aschersleben erfolgreich absolviert, teilte das Innenministerium mit. Ab diesem Freitag arbeiten sie als Polizeimeister oder Polizeikommissare bei der Landespolizei.

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte: „Auch in diesem Jahr wächst die Personalstärke der Landespolizei Sachsen-Anhalt weiter auf. Damit setzen wir erfolgreich unser Ziel um, die Polizei personell weiter zu verstärken.“ Seit mehreren Jahren stellt das Land mehr Polizeinachwuchs ein. Seit 2019 steigt die Zahl der Polizistinnen und Polizisten wieder, hieß es. Ziel ist die Zahl von mindestens 7000.