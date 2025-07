Berlin - Mit einem Sprung aus dem Fenster im Hochparterre haben sich in Berlin-Friedrichsfelde sechs Menschen, darunter fünf Kinder, vor einem Feuer gerettet. In dem viergeschossigen Wohnhaus in der Einbecker Straße war am Montagabend ein Kinderwagen im Keller in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Treppenhaus sei schon vollständig verraucht gewesen, als die ersten Kräfte eintrafen, hieß es weiter. Mehrere Menschen hätten sich an den Fenstern bemerkbar gemacht, weil sie nicht mehr allein aus dem Haus kamen. Ein Drucklüfter entrauchte den Angaben nach dann das Treppenhaus, sodass die Bewohner sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Die sechs Menschen waren jedoch schon vor Eintreffen der Feuerwehr aus einem Fenster gesprungen.

Insgesamt sichtete der Rettungsdienst elf Personen, eine wurde als leicht verletzt eingestuft und vor Ort behandelt. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften etwa eine Stunde vor Ort.