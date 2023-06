Gotha - Der Stiftungsrat Friedenstein berät heute über die künftigen Strukturen für die Gothaer Sammlungen. In Anschluss der Sitzung (16.30 Uhr) wollen der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) über das Ergebnis der Beratungen informieren. Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha will künftig Sammlungen und Gebäude unter einem Dach vereinen und somit wieder ein großes Universalmuseum von internationalem Ruf werden.

Nach den bisherigen Plänen soll eine neue Friedenstein-Stiftung den Sammlungsbestand von der bisherigen Stiftung und die Forschungsbibliothek mit ihren kartographischen Beständen des Justus Perthes Verlages von der Universität Erfurt übernehmen. Auch die Gothaer Immobilie der größten frühbarocken Schlossanlage Deutschlands und der Park - beide derzeit in Verwaltung der Thüringer Schlösser-Stiftung in Rudolstadt - sollen demnach in die neue Friedenstein-Stiftung überführt werden. Das gilt ebenso für die derzeit im städtischen Besitz befindliche Liegenschaft des Herzoglichen Museums und des Perthes Forums.

Zum Gothaer Sammlungsschatz gehören nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Objekte aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur. Hinsichtlich seiner Geschichte und seiner Bestandsvielfalt ist der Standort mit den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, dem Teylers Museum im niederländischen Haarlem oder dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach vergleichbar.