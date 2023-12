Erfurt - Das Friedenslicht aus Bethlehem ist wieder in Thüringen angekommen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder übergaben die Kerze am Donnerstag in Erfurt an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Das Licht gilt als Symbol der Hoffnung auf Frieden am Weihnachtsfest. Die offizielle Aussendungsfeier für Thüringen ist für den 3. Advent im Erfurter Dom geplant, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden“.

Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Seitdem entzündet jedes Jahr ein Kind die Flamme in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Von dort aus wird sie per Flugzeug nach Wien gebracht. Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht.