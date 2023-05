Bernburg - Eine 16-jährige Schülerin und einen Verein aus Magdeburg hat die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis mit dem Engagement-Preis „Der Friedensengel“ ausgezeichnet. Die mit insgesamt 15.000 Euro dotiere Auszeichnung sei am Freitag in verschiedenen Kategorien in Bernburg (Salzlandkreis) verliehen worden, teilte die Stiftung mit. Demnach sei Rabia Lore Ekim aus Aschersleben für ihren „unglaublichen Tatendrang und ihre Vorbildwirkung“ in der Kategorie „Der Unbekannte Friedensengel“ geehrt worden.

Der Preis in der Kategorie „Die Beispielhafte Initiative“ habe die achtköpfige Jury dem Verein refugium aus Magdeburg zugesprochen, hieß es. Dieser kümmere sich um unbegleitete, minderjährige Geflüchtete. Zudem zeichnete die Stiftung, die den „Friedensengel“-Preis nach eigenen Angaben zum dritten Mal vergeben hat, einen Prominenten aus. Das sei in diesem Jahr der Kinderbuchautor Paul Maar gewesen. Der 85-Jährige sei für sein Engagement für Kinder und sein Lebenswerk geehrt worden, hieß es.

Teil der Jury seien unter anderem die Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Susi Möbbeck, der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, und der Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, gewesen. Sie bewerteten die 17 Nominierten nach Kriterien wie Nachhaltigkeit, Kreativität, gesellschaftliche Relevanz und regionale Bedeutung.