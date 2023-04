Fridays for Future will zum FDP-Parteitag demonstrieren

Teilnehmer der Fridays for Future - Demonstration stehen in der Innenstadt und halten Plakate und Transparente.

Berlin - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will den anstehenden FDP-Bundesparteitag mit Protesten begleiten. „Wir gehen am Freitag zum FDP-Parteitag auf die Straße“, sagte die Sprecherin der Bewegung, Annika Rittmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). „Wir werden vor dem Verkehrsministerium gemeinsam mit anderen Akteuren laut sein, solange Volker Wissing und seine Partei, die FDP, es anscheinend als ihre einzige Aufgabe in dieser Bundesregierung sehen, Klimaschutz zu blockieren“, betonte Rittmann mit Blick auf den Bundesverkehrsminister.

In den kommenden Monaten werde die Bewegung für einen früheren Kohleausstieg in Ostdeutschland demonstrieren und auf Hauptversammlungen von Unternehmen präsent sein, sagte Rittmann weiter. Im Herbst solle es einen weiteren globalen Klimastreik geben.

Die FDP trifft sich von Freitag bis Sonntag zum Bundesparteitag in Berlin.