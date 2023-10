Stendal - Die Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Stendal hat sich von Äußerungen der internationalen Dachorganisation zum Gaza-Krieg distanziert. Es handele sich um teils einseitige und „erschreckend antisemitische“ Äußerungen von Fridays for Future International. Das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar, hieß es in einer Stellungnahme der Ortsgruppe.

Auf den internationalen Kanälen von Fridays for Future in den sozialen Netzwerken waren zum Teil israelfeindliche Äußerungen getätigt worden.