Weißenfels - Vor der bald beginnenden Weinlese in Sachsen Anhalt will die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut am Freitag (10.00 Uhr) eine erste Einschätzung zur kommenden Ernte abgeben. Dazu wurde in dieser Woche die Menge und die Qualität der Reben unter die Lupe genommen. Anschließend werden die Lesepläne erstellt.