Freundliches Wochenende in Sachsen: Regen am Montag

Leipzig - Die Menschen in Sachsen erwartet ein insgesamt freundliches Wochenende. Der Auftakt am Samstag sei sonnig, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Vormittag. „Die Höchsttemperaturen im Norden von Sachsen liegen bei 21 bis 22 Grad, im Bergland sind es 16 bis 17 Grad.“ Im Tagesverlauf bilden sich demnach Quellwolken, die vereinzelt auch Schauer mitbringen können. Nur sehr lokal sind Gewitter möglich. Der Sonntag gestaltet sich laut Vorhersage ähnlich freundlich. Die Höchtemperaturen in Nordsachsen liegen wieder bei 22 Grad, Richtung Vogtland und Chemnitzer Raum etwas kühler bei 17 bis 18 Grad. „Dieses Wetter sollte man auf jeden Fall genießen“, sagte die Wetterexpertin. Schon am Montag werde es sehr regnerisch.