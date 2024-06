Freundliches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf ein überwiegend freundliches Wochenende können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei maximal 19 bis 20 Grad meist niederschlagsfrei. Im Harz werden bis 19 Grad erwartet.

Bei bis zu 24 Grad wird der Samstag zunächst heiter. Im Burgenlandkreis und in Wittenberg können es laut Prognose sogar 25 Grad werden. Am Abend ziehen von Nordwesten her Wolken auf und es kann leicht regnen. Bei bewölktem Himmel wird der Sonntag mit 17 bis 20 Grad wieder etwas kühler, im Harz bis 16 Grad. Dennoch gibt es der Vorhersage zufolge auch heitere Abschnitte und es bleibt niederschlagsfrei.