Zum Start in die neue Woche liefern sich Wolken und Sonnenschein ein Wechselspiel. Wie warm wird es?

Freundliches Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg

Der Sonnenschein auf den blühenden Kirschbäumen in Brandenburg wird in dieser Woche gelegentlich von Wolken verdeckt. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Die nächsten Tage in Berlin und Brandenburg werden heiter bis wolkig. Zudem bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trocken. Auch der Nachtfrost werde bis zur Mitte der Woche hin wieder milder, hieß es weiter.

Heute startet der Tag noch mit frostigen Werten bis zu -4 Grad, bevor die Temperaturen am Tag auf bis zu 14 Grad steigen. Die Wolkendecke lockert dabei nur gelegentlich auf. Im Westen Brandenburgs kämpft sich die Sonne am häufigsten hervor. In der Nacht zu Dienstag werden 3 bis -1 Grad erreicht, bei örtlichem Nebel.

In den nächsten Tagen zeigen sich die Aussichten nahezu unverändert: Es bleibt heiter bis wolkig sowie trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad und steigen damit wieder leicht an. In den Nächten werden bis zur Mitte der Woche zwischen 4 und -4 Grad erwartet.