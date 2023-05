Bitterfeld-Wolfen/Leipzig - Die Menschen in Sachsen und Sachsen-Anhalt können sich auf einen sonnigen Start in die neue Woche freuen. Im Harz und im Vogtland gab es am Samstagnachmittag noch ein geringes Schauerrisiko. Am Sonntag soll es dann bei Temperaturen von bis zu 20 Grad zunächst noch bewölkt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage in Leipzig mitteilte. Am Montag werde es dann freundlich bei ebensolchen Temperaturen, bevor am Dienstag von Westen her Schauer und Gewitter in die Region ziehen.