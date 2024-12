Dresden - Kurz vor dem Jahreswechsel können sich die Menschen im Freistaat noch einmal auf frostige Temperaturen einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge strömt in den nächsten Tagen aber wieder mildere Luft nach Sachsen. Dafür mischen sich zum neuen Jahr auch Regen und Sturm in die Aussichten.

Zunächst kann es noch Hochnebel geben, der sich im Tagesverlauf jedoch auflöst. Es bleibt trocken bei zwei bis vier Grad, im Bergland bei minus einem Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Werte auf bis zu minus drei Grad ab. Dabei bleibt es klar bis wolkig.

Am Dienstag, dem letzten Tag des Jahres, erwartet die Menschen in Sachsen viel Sonnenschein bei Werten bis zu sechs Grad. Im Bergland kann es laut DWD vereinzelt zu Böen kommen. In der Nacht zu Mittwoch ist es bei Werten um null Grad bedeckt, aber weiterhin trocken. Der Wind frischt in den höheren Lagen auf und kann zu stürmischen Böen und Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen auf dem Fichtelberg führen.

Am Mittwoch startet das neue Jahr mit stürmisch-nassem Wetter. Die Werte liegen bei milden fünf bis acht Grad. Es kann über den Tag hinweg immer wieder regnen. Im Bergland stürmt es weiterhin.