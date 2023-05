Freundlich und teils regnerisch in Niedersachsen und Bremen

Bremen/Hannover - In Niedersachsen und Bremen wird am Dienstag ein teils regnerischer, teils freundlicher Tag erwartet. Der Vormittag beginnt im Westen zunächst stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Tagesverlauf sind einzelnen Gewitter mit Starkregen möglich, ansonsten wird es auch länger freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Von der Ems her breiten sich teils schauerartig verstärkter Regen mit einzelnen Gewittern langsam ostwärts aus. Die Temperaturen liegen dabei bei 17 Grad auf Norderney und 22 Grad im Raum Hannover. Der Wind weht meist schwach.

In der Nacht zu Mittwoch zieht der Regen langsam weiter nach Osten. Es kühlt sich im Bergland auf 6 bis 8 Grad ab, ansonsten auf 10 bis 12 Grad.