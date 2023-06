Magdeburg - Er hatte bei der Bundespolizei nur sein Rad abholen wollen und wäre dabei fast hinter Gittern gelandet: Für einen 32-Jährigen sind zwei Freunde mit 1350 Euro eingesprungen und haben ihn so vor dem Gefängnis bewahrt. Der Mann war am Freitag zum Revier in Magdeburg gekommen, um sein sichergestelltes Fahrrad in Empfang zu nehmen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft ihn wegen eines Drogendelikts per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Am Telefon erklärte sich die Freundin des 32-Jährigen bereit, 700 Euro zu zahlen, die restlichen 650 Euro beglich ein Begleiter. Schließlich konnte der Mann die Dienststelle mit seinem Fahrrad verlassen.