Die kleine Matamba entwickelt sich prächtig. Das Breitmaulnashorn-Baby ist das jüngste Mitglied in der großen Familie im niedersächsischen Hodenhagen.

Ein junges Breitmaulhashorn ist im Serengeti-Park Hodenhagen in Niedersachsen zu sehen.

Hodenhagen - Nachwuchsfreude bei den Breitmaulnashörnern im Serengeti Park - dort ist Mitte Mai ein kleines Weibchen geboren worden. „Matamba entwickelt sich prächtig“, teilte der Park aus Niedersachsen am Donnerstag mit. Sie werde nun knapp ein Jahr von ihrer Mutter gesäugt und dabei pro Tag gut 20 Liter Muttermilch zu sich nehmen. Die 2013 ebenfalls schon in der Anlage geborene Makena zeige sich als sehr fürsorgliche Mutter.

Matamba ist nach Angaben der Einrichtung schon das 55. Breitmaulnashorn, das seit der Gründung 1974 in Hodenhagen zur Welt gekommen ist, erstmals gebe es nun vier Breitmaulnashorn-Jungtiere zeitgleich. Für Besucher werde Matamba noch einige Wochen nicht zu sehen sein, da sie vorerst bei ihrer Mutter in der ruhigen Kinderstube bleibe. Insgesamt leben einer Parksprecherin zufolge zwölf Nashörner in Hodenhagen.