Hannover - Unbekannte haben ein Freizeitheim in Hannover mit antisemitischen Parolen beschmiert. Die Täter seien während der Öffnungszeiten am Abend in einen der Veranstaltungsräume eingedrungen, sagte ein Sprecher des Freizeitheims am Freitag. Als ein Mitarbeiter sie entdeckte, flohen sie. Zunächst berichtete darüber die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Die Betreiber schalteten am Dienstagabend die Polizei ein. Der betroffene Raum sei seitdem für Besucher gesperrt, sagte der Sprecher des Freizeitheims. Er werde momentan renoviert und soll am Anfang der kommenden Woche wieder für Veranstaltungen geöffnet werden.