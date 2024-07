Freital - Die Freitaler Tierheimleiterin Regina Barthel-Marr ist mit dem sächsischen Tierschutzpreis ausgezeichnet worden. Sozialministerin Katja Köpping (SPD) verlieh ihr in Freital die „Johann-Georg-Palitzsch-Medaille für herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Tierschutzes“.

Sie habe sich dem Tierschutz im Landkreis verschrieben und widme sich unentwegt dem Wohlergehen der Tiere, sagte Köpping laut Mitteilung des Sozialministeriums. „Regina Barthel-Marr versteht es, den Tieren eine Lobby zu geben und auch überregional für die Tierschutzarbeit in der Sächsischen Schweiz Unterstützer zu finden.“

Die Geschäftsführerin eines Architektur- und Ingenieurbüros habe mit ihrem Team das Tierheim in Freital zum Schmuckstück gemacht und das Tierheim in Reichstädt/Dippoldiswalde gerettet. „Sie sind ein Tausendsassa und zugleich eine wichtige Stimme im Tierschutz“, sagte Köpping an Barthel-Marr gewandt, die seit 2016 das Tierheim in Freital leitet und Vorsitzende des dortigen Tierschutzvereines ist. Laut Ministeriumsangaben ist Barthel-Marr auch im Kampf gegen den illegalen Welpenhandel aktiv.

Die Medaille ist nach dem Dresdner Universalgelehrten Johann Georg Palitzsch (1723-1788) benannt und wird seit 2001 verliehen. Die Auszeichnung ist mit 4.000 Euro dotiert.