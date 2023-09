Mehr als zwei Jahre nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin kommt es zum Prozess gegen einen Lastwagenfahrer. Bilder vom Unfallgeschehen sorgen für Tränen im Gerichtssaal. Sie verdeutlichen aber auch die gefährliche Situation an dem Pop-up-Radweg.

Berlin - Aufnahmen einer Dashcam zeigen die letzten Sekunden vor dem tödlichen Unfall der Radfahrerin in Berlin-Friedrichshain. Dann ein Schrei. Es folgt die geschockte Stimme des Lkw-Fahrers: „Die ist mir einfach untergefahren. Die war erst neben mir.“ Mehr als zwei Jahre später steht der Mann in Berlin wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Sein Sattelzug hat am 27. Mai 2021 die Frau überrollt. Zuvor war die 37-Jährige einem auf einem Radweg geparkten Geldtransporter ausgewichen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wäre ihr Tod zu vermeiden gewesen, wenn der Fahrer eine Vollbremsung vollzogen hätte. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Mann am Donnerstag jedoch frei.

Richter Karsten Parpart sah keine ausreichenden Hinweise dafür, dass der 58 Jahre alte Angeklagte den Unfall hätte vermeiden können. Bei der Bewertung der Situation berücksichtigte er eine Mitschuld der Radfahrerin. Mit „fast unveränderter Geschwindigkeit“ sei diese dem auf einem sogenannten Pop-up-Radweg verkehrswidrig abgestellten Transporter ausgewichen. Die Aufnahmen der Dashcam zeigten, dass sie sich dabei nicht umblickte. „Dass der Geldtransporter dort stand, ist eine Unverschämtheit“, so Parpart.

In Berlin kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, bei denen Radfahrer sterben - 2022 gab es mindestens zehn Todesfälle. Wenn Radfahrer selbst Unfälle verursachen, lag es laut der Polizei-Jahresbilanz häufig am Fahren auf der falschen Straßenseite und am falschen Einfahren in den fließenden Verkehr. Sind Radfahrer Unfallopfer, sei der Grund sehr oft falsches Abbiegen durch einen Auto- oder Lkw-Fahrer.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Mit dem Freispruch folgte das Gericht der Forderung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 1200 Euro (80 Tagessätze à 15 Euro) beantragt. Die bloße Mitverantwortung der Radfahrerin schließe die objektive Sorgfaltspflicht des Lkw-Fahrers nicht aus, betonte die Sitzungsvertreterin.

Dem Prozess vorangegangen waren umfangreiche Tests zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Demnach fuhr der Lkw-Fahrer an der Stelle, wo der Pop-up-Radweg begann, etwa 30 Kilometer pro Stunde statt des erlaubten Tempo 50. Auf den Schrei der Radfahrerin, als diese zwischen Geldtransporter und seinen Sattelzug geriet, habe er mit einer Bremsung reagiert. Allerdings führte er laut Sachverständigem keine Vollbremsung durch. Hätte er diese vollzogen, wäre die Frau wohl nicht überrollt worden.

Der Sachverständige erläuterte seine Aussagen vor Gericht anhand von Film und Fotos - für anwesende Freunde des Unfallopfers eine emotionale Herausforderung. Die Mutter der gebürtigen Französin trat in dem Verfahren als Nebenklägerin auf, war aber nicht nach Berlin zum Prozess gekommen.

„Ich kann es nicht ertragen, die Bilder zu sehen“, las ihr Anwalt aus einem ergreifenden Brief seiner Mandantin vor. Schon als Jugendliche habe ihre Tochter davon geträumt, nach Berlin zu gehen. In der Hauptstadt dann sei sie in der deutschen und französischen Kulturszene gut vernetzt gewesen. Sie arbeitete unter anderem als Übersetzerin und als Herausgeberin eines von ihr gegründeten deutsch-französischen Comic-Magazins. Dem angeklagten Lkw-Fahrer warf die Mutter vor, von ihm kein Wort des Bedauerns gehört zu haben.

Der 58-Jährige schwieg auch im Prozess. Er nutzte jedoch das letzte Wort für eine Entschuldigung: „Es tut mir leid, was geschehen ist“, sagte der Vater zweier erwachsener Kinder unter Tränen. Seit dem Unfall ist der nicht vorbestrafte Mann nach Angaben seines Verteidigers in psychologischer Behandlung und nicht arbeitsfähig.