Tilleda - Mit einer Bilderausstellung zu mittelalterlichen Möbeln eröffnet das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda (Landkreis Mansfeld-Südharz) an diesem Freitag die neue Saison. „Auch damals verstanden es die Menschen, ihre Wohnungen durch Möbel behaglich einzurichten“, sagte Archäologe und Museumsleiter Michael Dapper der Deutschen Presse-Agentur. „Manche Dinge haben bis heute Platz in unseren Wohnungen. Ein gedrechselter Holzstuhl sieht eigentlich noch so aus wie im Frühmittelalter.“

Im Mittelalter hatten die Kaiser keinen festen Wohnsitz, sondern fuhren durch das Reich und regierten von der jeweiligen Pfalz. Kaiser Otto der II. (955-983) schenkte 972 das sechs Hektar große Areal seiner Frau, der byzantinischen Prinzessin Theophanu. Im 13. Jahrhundert verfiel Tilleda. Ab 1983 wurden am Originalstandort Teile der Repräsentationsgebäude, Wehranlagen, Wohnhäuser, Werkstätten und technischen Einrichtungen rekonstruiert. Im vergangenen Jahr besuchten laut Dapper rund 17.000 Menschen das Freilichtmuseum.

Weitere Aktivitäten für dieses Jahr stehen schon fest. Dazu gehört am Ostersonntag, dem 31. März, ein Familienprogramm rund ums Bauernhaus. Dazu gehört das Backen historischer Gebäcke. Am 1. Mai heißt es „Feuermacher - Stahl, Stein und Zunder“. Die Besucher erfahren, wie das Feuermachen im Mittelalter funktionierte. Der 9. Mai, Männertag, ist dem Thema Schlüssel und Schloss gewidmet. Sichere Verschlüsse für Tür, Tor und Truhe waren schon zur Pfalz-Zeit gefragt. Im Museum sind sie in Funktion zu sehen.