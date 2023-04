Diesdorf - Stilvoll, angemessen, zweckmäßig: Eine Wanderausstellung zur Modegeschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs macht Station im Freilichtmuseum Diesdorf in der Altmark. Nach der Eröffnung der Schau „Von der Dederonschürze zu Blue Jeans – Zur Kleidungsgeschichte in Sachsen-Anhalt 1945-2000“ am Sonntag wird die Präsentation der Volkskundlichen Kommission Sachsen-Anhalt bis zum 31. Oktober gezeigt.

Es gehe unter anderem um Alltags- und Festtagskleidung, Bademode, Trachten sowie Arbeits- und Armeekleidung, hieß es vom Altmarkkreis Salzwedel als Träger des Museums. Aber es gehe auch um Stoffe, Modemacherinnen und Modemacher sowie ums Verkleiden. Der lokale Bezug habe durch Leihgaben aus der Region und ausgewählte Stücke aus der eigenen Sammlung hergestellt werden können, hieß es.

Das Freilichtmuseum Diesdorf besteht seit 1911. Auf einer Fläche von rund sechs Hektar werden mehr als 20 Wohn- und Wirtschaftsgebäude präsentiert, die die Kultur und Lebensweise der Menschen in der Altmark zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert veranschaulichen.